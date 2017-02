A2a: Norges Bank risale al 3,253% del capitale (Consob)

Alessio Trappolini 7 febbraio 2017 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Dall’aggiornamento Consob relativo alle partecipazioni rilevanti delle società quotate in Borsa Italiana si evince che Norges Bank è tornata sopra la soglia del 3% in data 2 febbraio 2017. Nel dettaglio, il fondo norvegese possiede il 3,253% in termini di diretta proprietà.