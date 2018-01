Piazza Affari prevista positiva in avvio, Borse europee poco mosse. Occhi su Fca

Valeria Panigada 15 gennaio 2018 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari dovrebbe proseguire i rialzi di questo inizio d'anno e aprire la seduta di oggi in rialzo, dopo aver chiuso la scorsa ottava su una nota positiva. Le Borse europee sono attese invece più caute con un possibile avvio sulla parità, in un contesto internazionale che vede comunque prevalere gli acquisti, in particolare a Wall Street dove gli indici continuano a macinare record. Anche venerdì scorso i tre principali listini di New York hanno chiuso su nuovi massimi storici, sull'aspettativa che la nuova stagione delle trimestrali societarie giustifichi le forti valutazioni. Intonazione positiva anche per le piazze azionarie asiatiche, con la Borsa di Tokyo che questa mattina ha terminato con un progresso dello 0,26%.Pochi gli spunti macro di oggi, con la bilancia commerciale dlel'Eurozona come unica indicazioni prevista, complice la festività negli Stati Uniti con Wall Street che rimarrà chiusa. In assenza di dati macro di rilievo, gli investitori si concentreranno su singole storie societarie. In particolare su Fiat Chrysler che ha aggiornato i massimi storici avvicinandosi a quota 20 euro. Nuovi spunti potrebbero giungere oggi in occasione del Salone dell'Auto di Detroit, dove l'amministratore delegato Sergio Marchionne terrà una conferenza stampa.