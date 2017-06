Nestlé: Third Point si porta a casa l’1% del capitale, rally del titolo

Luca Fiore 26 giugno 2017 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Seduta decisamente positiva sul listino elvetico per il titolo Nestlé, in rialzo del 3,78% a 85,20 franchi svizzeri. A spingere l’azione è la notizia dello shopping da 3,28 miliardi di franchi (poco più di 3 miliardi di euro) da parte del fondo Third Point, che fa capo a Dan Loeb. Third Point supera così la soglia dell’1% del capitale, la quota maggiore mai detenuta dall’hedge fund.