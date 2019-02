Mercati azionari emergenti in spolvero da inizio anno, ma Morgan Stanley teme correzione

Laura Naka Antonelli 6 febbraio 2019 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Il2019 è stato positivo, finora, anche per i mercati azionari emergenti, con la borsa brasiliana salita di oltre +10%, quella del Messico in rialzo del 6,5% e quella di Shanghai in crescita di oltre +5%. Tuttavia, in una nota, Morgan Stanley sospetta che una fase di correzione sia vicina.