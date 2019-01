Mercati: avversione al rischio scatena acquisti sull'oro. Quotazioni spot a record in più di sei mesi

Laura Naka Antonelli 2 gennaio 2019 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

Gli acquisti sull'oro portano le quotazioni del bene rifugio per eccellenza al record in più di sei mesi. I prezzi del contratto spot sono saliti nella sessione odierna fino a $1.288,66 l'oncia, al record dallo scorso 15 giugno, dunque in oltre sei mesi.A scatenare i buy l'avversione al rischio degli investitori, alimentata dalla notizia della fase di contrazione in cui è scivolato il Pmi manifatturiero della Cina."Stiamo assistendo a un mercato caratterizzato da una forte avversione al rischio in questo momento", ha commentato, stando a quanto riporta il sito Cnbc, Craig Erlam, analista senior dei mercati presso Oanda.