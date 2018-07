Dazi doganali Cina non spaventano Borse. Tokyo fino a +1,3%, Shanghai e Hong Kong +0,8%

Laura Naka Antonelli 6 luglio 2018 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Sembra, a giudicare dal trend dei mercati, che gli investitori abbiano digerito l'imposizione dei dazi doganali da $34 miliardi decisa dagli Stati Uniti contro la Cina, scattati ufficialmente dopo la mezzanotte ora di New York.Il Nikkei della borsa di Tokyo ha testato un massimo intraday salendo fino a +1,3%, così come sono in rialzo la borsa di Shanghai e quella di Hong Kong, con guadagni nei massimi di giornata fino a +0,80%.Scattano al rialzo anche i futures sugli indici azionari Usa.