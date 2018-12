Borsa Tokyo chiude in rialzo +0,62%. Ma focus su azionario globale dopo report BRI

Laura Naka Antonelli 17 dicembre 2018 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in rialzo dello 0,62% a 21.506,88 punti. Lievemente positivi gli indici azionari cinesi, con Shanghai +0,07% e Hong Kong +0,06%, mentre Sidney ha chiuso in crescita dell'1% e Seoul ha fatto +0,17%. Occhio al report diramato dalla Banca dei Regolamenti Internazionali BIS (BRI in italiano), da cui emerge che le recenti tensioni di mercato indicano che maggiori turbolenze sono in arrivo.La banca delle banche centrali ha avvertito che il processo di normalizzazione della politica monetaria scatenerà probabilmente un flusso di forti sell off nel breve termine."Le tensioni di mercato a cui abbiamo assistito nel corso di questo trimestre non sono state un evento isolato", ha detto Claudio Borio, responsabile del dipartimento monetario ed economico presso la BRI.