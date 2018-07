Analisi Deutsche Bank: a giugno sell off su azioni e bond emergenti. Giù oro, rame e argento

Laura Naka Antonelli 3 luglio 2018 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

Tra gli asset finanziari più colpiti a giugno dalle vendite, si mettono in evidenza soprattutto i mercati emergenti. E' quanto emerge dall'analisi sugli asset peggiori e migliori di giugno, stilata da Jim Reid, strategist di Deutsche Bank.Male soprattutto la borsa Shanghai Composite, che ha perso il 7,3% a giugno, scendendo durante il mese in fase di mercato orso e registrando la flessione più sostenuta in un mese dal gennaio del 2016.Molto male anche l'indice Bovespa (-5,2%), in un contesto in cui in generale l'azionario dei mercati emergenti ha sofferto una caduta del 4,1%.A essere colpiti dagli smobilizzi anche i bond emergenti (-2,8%), nonostante i Treasuries abbiano concluso giugno con una variazione pari a zero.Altri asset perdent sono stati il mais (-11,1%), il grano (-5,5%), e metalli come il rame (-3,7%), oro (-3,5%) e argento (-1,9%).