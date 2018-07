Analisi Deutsche Bank: a giugno asset migliore petrolio WTI +10%, borsa Francoforte -2,4%

Laura Naka Antonelli 3 luglio 2018 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Tra gli asset vincenti di giugno, la prima posizione spetta al contratto WTI sul petrolio, che ha segnato un balzo del 10,6%, beneficiando della decisione dell'Opec di reintrodurre l'offerta in modo non eccessivamente brusco. E' quanto emerge dall'analisi sugli asset peggiori e migliori di giugno, stilata dagli analisti di Deutsche Bank.Guardando al mercato azionario globale, lo S&P 500 è salito dello 0,6%, lo Stoxx 600 ha perso lo 0,6%, mentre la borsa di Francoforte, più sensibile alle variazioni dei titoli delle società esportatrici, dunque ai timori legati alla guerra commerciale, ha segnato un calo del 2,4%.I titoli delle banche europee sono scesi dello 0,6%, non aiutati dalla Bce più dovish delle attese; le borse migliori in Europa sono state Madrid +2,5%, Lisbona +1,5%, Atene +1,1%.