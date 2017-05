Wall Street viaggia incerta all'indomani della Fed e in vista dei dati sul lavoro

Valeria Panigada 4 maggio 2017 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove incerta all'indomani dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve, che ha confermato i tassi di interesse come da attese. Gli investitori ora attendono i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, in uscita domani, che potrebbero fornire ulteriori indicazioni sul prossimo rialzo dei tassi, previsto a giugno. In questo contesto gli indici statunitensi si muovono sulla parità: l'indice Dow Jones segna un +0,01%, l'S&P500 un +0,01% e il Nasdaq un -0,08%. Tra i titoli, male Tesla che cede oltre 3 punti percentuali dopo la deludente trimestrali. In calo anche Facebook (-1,98%) dopo i conti diffusi ieri sera a mercato chiuso.