Wall Street verso un avvio positivo. Focus su stagioni trimestrali e dato inflazione

Daniela La Cava 12 gennaio 2018 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

Si muovono in territorio positivo i future sui principali listini di Wall Street, che guardano con attenzione alla stagione degli utili trimestrali e all'uscita del dato sull'inflazione. Prima dell'avvio delle contrattazioni sono stati annunciati i risultati del quarto trimestre di una big del comparto bancario: JP Morgan. Il colosso bancario americano guidato da Jamie Dimon ha annunciato che gli utili del quarto trimestre del 2017 sono scesi del 37%, scontando gli oneri straordinari legati all'introduzione della riforma fiscale Trump. Gli utili si sono attestati a 4,23 miliardi di dollari, o 1,07 per azione. Esclusi i costi associati alla riforma, pari a 2,4 miliardi, e altri costi, gli utili sono stati pari a 6,7 miliardi, o 1,76 per azione, meglio degli 1,69 per azione stimati. Il fatturato è stato pari a 25,45 miliardi di dollari, rispetto ai 25,15 miliardi attesi da Thomson Reuters.Da monitorare anche il titolo Facebook che cede oltre il 4% nel pre-mercato dopo che il numero uno del gruppo, Mark Zuckerberg, ha annunciato in un post che il social network darà più spazio ai messaggi personali e meno a news e comunicazioni pubbliche. A livello macro, in uscita il dato sull'inflazione e le vendite al dettaglio per il mese di dicembre.