Wall Street verso un avvio in leggero calo

Daniela La Cava 10 maggio 2017 - 13:34

MILANO (Finanza.com)

I futures su Wall Street si muovono in territorio negativo, facendo presagire un avvio in leggero calo per i principali indici statunitensi. In questo momento il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 segnano rispettivamente un calo dello 0,26% e dello 0,18%, mentre il future sul Nasdaq mostra un frazionale calo dello 0,07 per cento. Sotto i riflettori il licenziamento a sorpresa del direttore dell'FBI, James Comey, da parte del presidente Usa, Donald Trump. Una decisione che sta mettendo sotto pressione soprattutto il dollaro. Per quanto riguarda il calendario macro odierno, da seguire negli Stati Uniti il dato sui prezzi delle importazioni e gli aggiornamenti sull'andamento delle scorte di greggio. Tra gli interventi della Fed, in programma il discorso della Fed di Boston, Eric Rosengren. A livello societario, si preannuncia un avvio in calo per Walt Disney che ha pubblicato una trimestrale sotto le attese.