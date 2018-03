Wall Street verso un avvio in calo. Sotto la lente Facebook

Daniela La Cava 19 marzo 2018 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana potrebbe iniziare in calo per Wall Street. Lo segnala il movimento dei future sui principali indici Usa che si muovono in territorio negativo: il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 cedono circa lo 0,5%, mentre il future sul Nasdaq 100 lascia sul terreno circa il 1,4 per cento. Sotto osservazione il titolo Facebook (che nel pre-mercato cede quasi il 4%) dopo la sospensione di Cambridge Analytica (azienda inglese di analisi dati) che, secondo l'accusa, avrebbe rubato i profili Facebook e le informazioni di 50 milioni di utenti, usandoli impropriamente per scopi elettorali.Ancora in primo piano anche le questioni politiche, dopo le ultime dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump, che è tornato sul tema Russiagate. Nel fine settimana su Twitter ha scritto: "L'indagine di Mueller non sarebbe mai dovuta cominciare. È stata basata su attività fraudolente e falsi dossier pagati da Hillary e dai Democratici, ed usati impropriamente nel tribunale Fisa per la sorveglianza della mia campagna". Giornata priva di spunti di dati macroeconomici.