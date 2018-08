Wall Street verso nuovi record in avvio: futures Usa in rialzo

Valeria Panigada 27 agosto 2018 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta positivo per Wall Street che potrebbe così aggiornare i massimi storici toccati venerdì. I futures sugli indici statunitensi si muovono in moderato rialzo: a circa due ore e mezza dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale dello 0,30%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,24% e il future sul Nasdaq segna un +0,37%. Venerdì la Borsa di New York ha apprezzato il tono del governatore della Fed, Jerome Powell, con gli indici S&P500, Nasdaq e Russell 2000 che hanno chiuso sui nuovi massimi storici.Dal fronte macro oggi è attesa l'attività manifatturiera elaborata dalla Fed di Dallas. Tra i titoli, attenzione a Tesla dopo che il fondatore e amministratore delegato Elon Musk ha fatto sapere che non procederà con il delisting da Wall Street.