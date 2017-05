Wall Street, verso avvio in calo dopo record della vigilia. Focus su Pil Usa

Daniela La Cava 26 maggio 2017 - 13:34

MILANO (Finanza.com)

Si preannuncia un avvio di contrattazioni in leggero ribasso per Wall Street che potrebbe riprendere fiato dopo la corsa della vigilia che ha portato l'indice S&P 500 e il Nasdaq a registrare nuovi massimi storici. La giornata si è chiusa in territorio positivo (per la sesta volta consecutiva) con l'S&P 500 che ha guadagnato lo 0,4% a 2415,07 punti e il Nasdaq che è salito dello 0,7% a 6205,25 punti.

L'attenzione degli investitori oggi si concentrerà sulle indicazioni macro attese nel pomeriggio, tra cui il dato sugli ordini di beni durevoli di aprile, il sentiment dei consumatori, ma soprattutto sulla seconda lettura del Prodotto interno lordo (Pil) americano annualizzato relativo al primo trimestre del 2017.

In questo scenario il future sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 mostrano un calo rispettivamente dello 0,10% e dello 0,13%, mentre il contratto sul Nasdaq 100 cede lo 0,09%.



Infine, da segnalare che Wall Street rimarrà chiusa lunedì prossimo per le celebrazioni del Memorial Day.