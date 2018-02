Wall Street: tornano le vendite, apertura in calo

Valeria Panigada 7 febbraio 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Tornano le vendite a Wall Street dopo il rimbalzo di ieri dal recente sell-off, dimostrando che i timori sui mercati azionari non sono ancora del tutto assopiti. In avvio l'indice Dow Jones segna un calo dello 0,42% a 24.799 punti, l'S&P500 cede lo 0,33% e il Nasdaq perde lo 0,41%. Dal fronte macro è atteso il dato sulle scorte settimanali di petrolio, mentre a livello politico è previsto il voto del senato sulla questione del tetto del debito, dopo che ieri la Camera ha votato per il via libera ad un innalzamento fino al 23 marzo.