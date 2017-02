Wall Street torna a salire: Dow sopra 20 mila punti

Marco Berton 3 febbraio 2017 - 16:17

MILANO (Finanza.com)



Massimi dal 30 gennaio scorso per gli indici di Wall Street con il Dow in particolare che si riporta sopra la soglia psicologica dei 20 mila punti. Rialzi superiori al mezzo punto percentuale anche per S&P500 e per l'indice Nasdaq