Wall Street tonica nel giorno del Cyber Monday

Daniela La Cava 26 novembre 2018 - 17:09

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi per Wall Street che guadagna oltre l'1%. Quando sono trascorse quasi due ore dall'opening bell negli Usa e i listini europei si preparano al rush finale che le porterà alla chiusura, il Dow Jones e l'S&P 500 salgono rispettivamente dell'1,57% e dell'1,4%, mentre l'indice Nasdaq segna un rialzo dell'1,73 per cento. A sostenere gli indici americani i recenti sviluppi in Europa, tra cui l'intesa sulla Brexit siglata nel fine settimana dai leader del Consiglio europeo, e le prove di dialogo tra Italia e UE. Su quest'ultimo fronte sono arrivati segnali di apertura del governo giallo-verde a una riduzione del target di deficit per andare incontro alle richieste di Bruxelles. Nel giorno del Cyber Monday sotto i fari Amazon che guadagna oltre il 3,8 per cento.