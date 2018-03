Wall Street tenta recupero, Nasdaq ancora debole

Daniela La Cava 28 marzo 2018 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

Wall Street tenta il recupero e prova a gettarsi alle spalle i ribassi della vigilia dopo il crollo del comparto tecnologico. In questo momento l'indice Dow Jones sale dello 0,10% a 23.890,7 punti, mentre l'S&P 500 si muove sulla linea della parità a quota 2.611,8 punti. Rimane in territorio negativo il Nasdaq che cede lo 0,53% a 6.972,4 punti.Tra le indicazioni macro di oggi, il Prodotto interno lordo Usa che ha segnato nel quarto trimestre del 2017 una crescita su base annualizzata del 2,9% rispetto al periodo precedente. Si tratta della lettura finale, che viene rivista al rialzo dal +2,5% della stima preliminare. Gli analisti si aspettavano una revisione al rialzo più contenuta a un +2,7 per cento.