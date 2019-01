Wall Street tenta il rimbalzo e apre in territorio positivo

Valeria Panigada 23 gennaio 2019 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Wall Street tenta il rimbalzo e apre la seduta odierna in territorio positivo. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,88%, l'S&P500 guadagna lo 0,54% e il Nasdaq segna un progresso dello 0,56%. Gli operatori tornano a guardare alla questione commerciale Usa-Cina. Ieri un articolo del Financial Times ha riportato che gli Stati Uniti avrebbero cancellato un incontro previsto in questi giorni con i funzionari cinesi volto a sgonfiare le tensioni commerciali, alimentando i dubbi sulla possibilità che entro il primo marzo possa essere trovato un accordo tra i due paesi. Il segretario all'economia Usa Larry Kudlow ha però negato le indiscrezioni, ribadendo che tutto procede come stabilito e ricordando la visita del vicepremier cinese Liu He che ci sarà la prossima settimana.