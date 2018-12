Wall Street tenta il rimbalzo e apre in territorio positivo

Valeria Panigada 21 dicembre 2018 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre poco sopra la parità, nel tentativo di rimbalzo dopo i recenti ribassi. A pochi minuti dall'avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,44%, l'S&P500 guadagna lo 0,35% e il Nasdaq segna un progresso dello 0,31%. Gli investitori rimangono comunque cauti in vista di un possibile shutdown negli Usa. Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato che non firmerà il provvedimento approvato al Senato per continuare a finanziare il Governo fino al prossimo 8 febbraio, in modo da evitare lo shutdown, che rischia così di scattare a mezzanotte per la mancanza di fondi. Il Governo dovrà pertanto lavorare, nella seduta odierna, ad un compromesso per evitare la parziale paralisi dell’Amministrazione Usa nel periodo natalizio.