Wall Street tenta il rimbalzo e apre in rialzo

Valeria Panigada 31 luglio 2018 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in rialzo, nel tentaivo di rimbalzare dai ribassi di inizio settimana. L'indice Dow Jones sale dello 0,45%, l'S&P500 guadagna lo 0,52% e il Nasdaq avanza dlelo 0,45% dopo che ieri ha ceduto oltre 1 punto percentuale per la terza giornata consecutiva. I titoli tecnologici rimangonbo sotto stretta osservazione in vista dei conti di Apple che verranno diffusi questa sera a mercato chiuso.