Wall Street tenta il rimbalzo, apertura in territorio positivo

Valeria Panigada 18 dicembre 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street tenta il rimbalzo dal tonfo di ieri e apre gli scambi in territorio positivo. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,87%, l'S&P500 guadagna lo 0,76% e il Nasdaq incassa un +0,81%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso al minimo da 14 mesi, con l'S&P500 che ha aggiornato temporaneamente i minimi dell’anno in seguito ai timori legati alla crescita globale. Sale l'attesa per la Fed, che domani annuncerà la sua decisione di politica monetaria, con un possibile rialzo dei tassi di 25 punti base, nonostante l’ennesimo attacco via tweet di Donald Trump. Il presidente Usa non si capacita come mai la Fed continui a pensare ad un rialzo dei tassi in un contesto di dollaro forte, pressioni inflattive moderate e rallentamento della crescita al di fuori degli Stati Uniti.