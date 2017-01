Wall Street sotto la parità, tonfo per Macy’s

Luca Fiore 5 gennaio 2017 - 19:46

MILANO (Finanza.com)

Wall Street debole nonostante le indicazioni positive in arrivo dai dati macro. A poco più di tre ore dalla chiusura degli scambi il Dow Jones arretra dello 0,36%, lo S&P500 scende di un quarto di punto percentuale e il Nasdaq quota in perfetta parità.



A dicembre il PMI servizi ha battuto le stime attestandosi a 53,99 punti mentre l’ISM, sempre relativo il terziario, si è spinto a 57,2 punti. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, sotto le stime la stima ADP sulle buste paga del settore privato, a 153 mila unità a dicembre, mentre le nuove richieste di sussidio hanno stupito in positivo attestandosi a 235 mila.



Seduta da dimenticare per Macy's (-13,48%) dopo vendite natalizie sotto le stime e l’annuncio di un taglio alla forza lavoro di 10 mila unità. Contrazione dello 0,5% invece per Walgreens Boots Alliance, penalizzata, nonostante l’innalzamento dell’estremo inferiore della guidance, da un fatturato trimestrale inferiore alle stime.