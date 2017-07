Wall Street sopra la parità, segno meno per JPM, C e WFC

Luca Fiore 14 luglio 2017 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

Lieve segno più per i listini statunitensi nel giorno dell’avvio della nuova stagione delle trimestrali a stelle e strisce. Poco dopo l’avvio delle contrattazioni il Dow Jones segna un +0,08%, lo S&P500 sale dello 0,14% e il Nasdaq avanza dello 0,2%.Nonostante risultati migliori del previsto, segno meno per le tre banche che hanno dato il la alla nuova earning season: JPMorgan (-1,48%), Citigroup (-0,7%) e Wells Fargo (-2,31%).Numeri trimestrali in evidenza anche per Delta Air Lines (+0,84%) mentre Snap (-1,66%) non capitalizza il “buy” di Stifel con prezzo obiettivo a 22 dollari.