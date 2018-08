Wall Street si prepara ad avvio in leggero rialzo, futures Usa poco sopra la parità

Valeria Panigada 9 agosto 2018 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

I futures sui principali indici statunitensi si muovono poco sopra la parità, facendo presagire un avvio di seduta in leggero rialzo per Wall Street. A poco meno di tre ore dall'opening bell il contratto sul Dow Jonessegna un +0,10%, quello sull'S&P500 sale dello 0,13% e il future sul nasdaq guadagna lo 0,15%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso debole sulle tensioni commerciali. Dopo che l’amministrazione Trump ha ufficializzato che dal prossimo 23 agosto verranno applicati dazi al 25% su ulteriori 16 miliardi di dollari di prodotti importati dalla Cina, Pechino ha risposto annunciando a sua volta mosse di pari importanza.Oggi però gli investitori cercano di concentrarsi sulle trimestrali e i dati macro in arrivo. Prima dell'avvio di Wall Street verranno diffuse le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione, oltre che i prezzi alla produzione. Alle 16.00 invece spazio alle scorte e alle vendite all'ingrosso. Intanto sale l'attesa per il dato sull'inflazione Usa, in agenda domani.