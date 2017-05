Wall Street si prepara ad aprire positiva, futures Usa in rialzo

Valeria Panigada 19 maggio 2017 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in territorio positivo, facendo presagire un avvio di seduta in rialzo per Wall Street. A circa tre ore dal suono della campanella, il contratto sul Dow Jones sale dello 0,13%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,23% e il future sul Nasdaq segna un +0,24%. Ieri si è assistito ad un rimbalzo della Borsa di New York, grazie ai dati macro e ai guadagni del comparto tecnologico, dopo le forti vendite di mercoledì.