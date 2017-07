Wall Street si prepara a chiudere il mese in bellezza, futures Usa positivi

Valeria Panigada 31 luglio 2017 - 14:55

I futures sui principali indici statunitensi si muovono in territorio positivo, facendo presagire un avvio di seduta in rialzo per Wall Street, che si prepara così a chiudere il mese in tono positivo. Per la precisione, la Borsa di New York potrebbe registrare a luglio la seconda migliore performance mensile, dietro a quella di febbraio, per l'indice Dow Jones e l'S&P500. A circa mezz'ora dall'opening bell il contratto sul Dow Jones segna un +0,30%, quello sull'S&P500 sale dello 0,17% e il future sul Nasdaq guadagna lo 0,29%.