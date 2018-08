Wall Street si muove sui massimi storici dopo accordo Messico-Usa

Valeria Panigada 28 agosto 2018 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo sui livelli record. l'S&P500 avanza dello 0,24% a 2.903 punti e il Nasdaq prosegue la sua corsa oltre gli 8.000 punti grazie a un +0,32%, mentre il Dow JOnes guadagna lo 0,24% a 26.113 punti. A favorire l'appetito al rischio è l'accordo commerciale bilaterale raggiunto tra Messico e Stati Uniti, che prevede regole più stringenti per il Messico sul settore auto ed alimentare. Il Canada ha tempo fino a venerdì per discutere delle differenze e aderire al nuovo accordo in modo da ricreare un “Nuovo Nafta” ed evitare l’esclusione.