Wall Street si muove sotto la parità, semiconduttori sotto pressione

Valeria Panigada 16 novembre 2018 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio negativo, con il comparto dei semiconduttori sotto pressione. Dopo l'avvio l'indice Dow Jones segna un -0,47%, l'S&P500 cede lo 0,55% e il Nasdaq perde oltre l'1% (-1,13%). Dopo le preoccupazioni che si sono scatenate nei giorni scorsi sui fornitori di Apple, che potrebbero dover fare i conti con un rallentamento delle richieste di iPhone, sull'industria dei chip si sono aggiunti gli avvertimenti di Nvidia e Applied Materials. I due colossi statunitensi dei semiconduttori hanno riportato conti trimestrali inferiori alle attese e snocciolato previsioni deboli per il trimestre in corso.Intanto dal fronte macro è giunto il dato sulla produzione degli Stati Uniti che a ottobre è cresciuta ma a un ritmo più lento e inferiore alle attese.