Wall Street si muove sotto la parità, Pil oltre le attese ma non convince

Valeria Panigada 26 aprile 2019 - 15:47

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove sotto la parità, nonostante una lettura del Pil relativo al primo trimestre superiore alle attese degli analisti. Nel periodo gennaio-marzo l'economia americana è cresciuta del 3,2% su base annualizzata rispetto al periodo precedente, in accelerazione rispetto al +2,2% del trimestre precedente. Il dato è risultato ben sopra il consenso (2,3% per Bloomberg) e le stime della Fed di Atlanta (+2,7%). Tuttavia, la crescita sembra essere meno entusiasmante di quanto appare a primo sguardo.In particolare, il balzo delle scorte che ha sostenuto la crescita potrebbe essere indice di un rallentamento dei consumi e potrebbe condizionare la produzione industriale dei prossimi mesi. Inoltre, la bilancia commerciale ha avuto un contributo positivo grazie all’accelerazione dell’export e al calo dell’import, fattore quest’ultimo che alimenta qualche dubbio. In questo quadro, l'indice Dow Jones segna nei primi minuti di contrattazione un -0,08%, l'S&P500 cede lo 0,12% e il Nasdaq perde lo 0,50%.