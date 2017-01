Wall Street si muove poco sopra la parità

Valeria Panigada 24 gennaio 2017 - 16:27

MILANO (Finanza.com)

Gli indici di Wall Street si muovono poco sopra la parità in attesa di nuove posizioni da parte di Donald Trump e in una giornata ricca di trimestrali societarie. A circa un'ora dall'avvio delle contrattazioni il Dow Jones segna un +0,18%, l'S&P500 sale dello 0,21% e il Nasdaq guadagna lo 0,25%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso fiacca con gli investitori che si interrogano sulle priorità del nuovo presidente americano.