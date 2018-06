Wall Street si muove in territorio positivo nell'ultima seduta di giugno

Valeria Panigada 29 giugno 2018 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Nell'ultima seduta di giugno che chiude anche il secondo trimestre e il primo semestre del 2018, Wall Street si muove in territorio positivo. L'indice Dow Jones sale dell'1,03%, l'S&P500 avanza dello 0,77% e il Nasdaq guadagna lo 0,79%. Sui mercati è tornato un cauto ottimismo, favorito da un insieme di fattori che lasciano ben sperare per un’ultima seduta di settimana all’insegna del risk on.