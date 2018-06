Wall Street si muove in territorio positivo, Usa più morbidi verso investimenti esteri

Valeria Panigada 27 giugno 2018 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo in scia alle ultimissime novità in tema di politica commerciale. L'amministrazione Trump ha deciso di basarsi su leggi già esistenti, aggiornate dal Congresso, per limitare gli investimenti cinesi negli Stati Uniti, lasciando cadere la considerazione di approcci alternativi che avrebbero permesso alla Casa Bianca di imporre da sola limiti più stringenti. Su quest'ultima evoluzione il Dow Jones sale dello 0,25%, l'S&P500 guadagna lo 0,28% e il Nasdaq avanza dello 0,33%.