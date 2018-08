Wall Street si muove in rialzo su allentamento tensioni

Valeria Panigada 16 agosto 2018 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove in territorio positivo, dopo i ribassi di ieri, in scia al possibile allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale. A pochi minuti dall'avvio il Dow Jones prende il largo segnando un +1,17%, l'S&P500 sale dello 0,60% e il Nasdaq avanza dello 0,52%. A fine agosto una delegazione guidata dal vice ministro del Commercio cinese, Wang Shouwen, si recherà a Washingtonper incontrare il sottosegretario al Tesoro Usa per gli affari internazionali, David Malpass, e riprendere con lui le discussioni sul fronte commerciale, dopo l'interruzione di luglio. L'annuncio allenta le tensioni in vista del 23 agosto, quando scatteranno nuovi dazi da parte di Pechino e Washington. Anche sul fronte Turchia la situazione migliora con il ministro turco per gli Affari internazionali, Mevlut Cavusoglu, che ha fatto sapere che il governo è pronto a discutere con gli Stati Uniti (ma senza minacce). Inoltre le autorità monetarie turche hanno ridimensionato l’accesso di operatori stranieri a liquidità in lira, in modo da porre un freno alle vendite allo scoperto del cambio. Le autorità hanno anche annunciato che il Qatar sarebbe intenzionato a investire 15 miliardi di dollari nel paese in modo da aiutare ad evitare una crisi finanziaria.