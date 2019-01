Wall Street si muove in rialzo, focus su trimestrali

Valeria Panigada 25 gennaio 2019 - 15:42

Wall Street si muove in territorio positivo a pochi minuti dalla partenza. Dopo l'avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,70%, l'S&P500 guadagna lo 0,59% e il Nasdaq avanza dello 0,61%. In assenza di sviluppi dal fronte commerciale, in attesa della ripresa dei colloqui la prossima settimana, e in mancanza di indicazioni macro, messe a rischio dallo shutdown, gli operatori si concentrano sulle trimestrali societarie, il cui bilancio finora è positivo. In base ai dati forniti da Bloomberg, il 78% delle società dell'S&P500 che finora ha pubblicato i conti ha battuto le stime sugli utili, a fronte di un 62% del fatturato.