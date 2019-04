Wall Street si muove in leggero rialzo, focus sulle trimestrali

Valeria Panigada 23 aprile 2019 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove leggermente sopra la parità, in attesa di una nuova ondata di trimestrali. Nei primi minuti di scambio il Dow Jones è poco mosso con un +0,08%, l'S&P500 sale dello 0,20% e il Nasdaq guadagna lo 0,39%. Nei prossimi giorni infatti sono previsti i risultati di bilancio di più di 140 società quotate sull'indice americano S&P 500, tra cui spiccano i giganti come Procter & Gamble, Verizon, Twitter, Lockheed Martin, eBay, Facebook, Microsoft e Tesla Motors. Attenzione anche ai prezzi del petrolio, che sono balzati a nuovi massimi in quasi sei mesi, dopo che l'amministrazione Trump ha annunciato che tutti i paesi importatori di petrolio dovranno interrompere gli acquisti dall'Iran entro l'inizio di maggio.