Wall Street si conferma positiva, rally per Deere & Co.

Luca Fiore 19 maggio 2017 - 19:49

MILANO (Finanza.com)

Messe temporaneamente da parte le tensioni in arrivo da Washington, seduta in crescendo per gli indici a Wall Street. A poco più di due ore dalla chiusura degli scambi, il Dow Jones sale dello 0,74%, lo S&P500 segna un +0,83% e il Nasdaq un +0,76%.



A livello di singole performance spicca il rally di Deere & Company (+7,72%) a seguito della presentazione dei conti trimestrali. Il gruppo americano dei macchinari agricoli ha annunciato di aver chiuso i tre mesi al 30 aprile con un utile di 802,4 milioni di dollari, contro i 495,4 di un anno prima.



Parità per Salesforce.com, che con un utile per azione di 28 centesimi ha battuto le stime di 2c, mentre Foot Locker (-15,94%) ha deluso sia in termini di risultato netto che dal fronte vendite “same-store”.