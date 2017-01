Wall Street: seduta storica, Dow Jones supera per la prima volta quota 20.000 punti

Alberto Bolis 25 gennaio 2017 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

Seduta storica per Wall Street. L'indice Dow Jones ha superato per la prima volta la soglia psicologica dei 20.000 punti. Nei primi scambi alla Borsa di New York si muovono tutti in territorio positivo i principali indici azionari americani: l'indice S&P 500 guadagna lo 0,45% a 2.290 punti, il Dow Jones avanza dello 0,50% a 20.007 punti e il Nasdaq mostra un progresso dello 0,65% a 5.635 punti.