Wall Street rimbalza e apre in deciso rialzo, trovato l'accordo per mettere fine a shutdown

9 febbraio 2018

MILANO (Finanza.com)

Wall Street tenta il rimbalzo aprendo in deciso rialzo, dopo le vendite di ieri. In avvio l'indice Dow Jones sale dell'1,40%, l'S&P500 guadagna l'1,37% e il Nasdaq avanza dell'1,53%. Questa mattina è arrivato il via libera sul tetto del debito con una proposta di legge che finanzierà le attività governative fino al prossimo 23 marzo. E' così terminato il secondo shutdown degli Stati Uniti in tre settimane dopo che era nuovamente scattato nella mezzanotte di oggi. Dal fronte macro oggi è atteso (ore 16.00) il dato sulle scorte all'ingrosso.