29 agosto 2017 - 16:54

Wall Street riduce le perdite, con il Dow Jones e il Nasdaq che viaggiano poco sotto la parità. Dopo un avvio in rosso, in questo momento il Dow Jones e il Nasdaq cedono circa lo 0,08% rispettivamente a 21792,6 punti e a 6277,7 punti, mentre l'indice S&P 500 lascia sul terreno lo 0,18% a 2440 punti. Le nuove tensioni geopolitiche rimangono in primo piano sui mercati finanziari dopo che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico nelle acque del Giappone per la prima volta dal 2009.