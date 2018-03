Wall Street prova il rimbalzo, apertura in rialzo

Valeria Panigada 23 marzo 2018 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street prova a rimbalzare dopo il sell-off di ieri scattato sui timori di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,54%, l'S&P500 guadagna lo 0,45% e il Nasdaq incassa un +0,34%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso con cali importanti. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che saranno imposti dazi (si parla del 25%) alle importazioni di beni cinesi per un valore di 60 miliardi di dollari. Poco dopo la Cina ha risposto annunciando dazi su 128 prodotti Usa per 3 miliardi di dollari. I dazi verranno applicati tra 30 giorni, periodo utile alla diplomazia per evitare il peggio.