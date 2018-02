Wall Street: proseguono le vendite, apertura in deciso calo

Valeria Panigada 6 febbraio 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto la seduta odierna in deciso ribasso, proseguendo le vendite dei giorni scorsi. In avvio l'indice Dow Jones cede quasi il 2% per poi rallentare la discesa a un -1,08%, l'S&P500 perde l'1,16% e il Nasdaq segna un -0,90%. Ieri la Borsa di New York ha registrato la peggiore seduta dall’estate del 2011, erodendo i guadagni di inizio anno. Tanto che alcuni lo stanno già chiamando Black Monday 2018, facendo riferimento al sell off che ha messo in ginocchio Wall Street nel 1987.