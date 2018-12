Wall Street prosegue i guadagni e apre in moderato rialzo

Valeria Panigada 28 dicembre 2018 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto la seduta odierna in territorio positivo, proseguendo i guadagni dei giorni scorsi. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,19%, l'S&P500 segna un +0,18% e il Nasdaq è piatto con un +0,06%. Oggi sono previste alcune indicazioni macro, tra cui la bilancia commerciale, le vendite di abitazioni e le scorte di greggio, ma potrebbero non essere pubblicate a causa dello shutdown. Si ricorda che lunedì 31 dicembre, Wall Street sarà aperta, mentre martedì 1 gennaio rimarrà chiusa per poi riprendere le negoziazioni regolarmente mercoledì 2 gennaio.