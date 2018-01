Wall Street: previsto avvio positivo, trimestrali in primo piano

Daniela La Cava 19 gennaio 2018 - 14:27

MILANO (Finanza.com)

I future sui principali indici della Borsa americana si muovono in territorio positivo, facendo presagire un avvio in rialzo per Wall Street in una nuova seduta scandita dall’uscita di numerose trimestrali. In attesa dell'opening bell, che suonerà tra circa un'ora, il future sull'S&P 500 e quello sul Dow Jones segnano rispettivamente un +0,22% e un +0,27%, mentre il contratto sul Nasdaq avanza dello 0,37 per cento. Tra i singoli titoli da monitorare Ibm all'indomani della pubblicazione dei conti trimestrali: la società ha chiuso il quarto trimestre 2017 con i ricavi in crescita per la prima volta dopo 22 trimestri consecutivi di cali. L'ultimo trimestre dell'anno è stato archiviato con una perdita pari a 1,05 miliardi, ossia 1,14 dollari ad azione, rispetto all'utile di 4,5 miliardi, ossia 4,72 dollari, in scia ad oneri pari a 5,5 miliardi associati alla riforma fiscale dell'amministrazione Trump. Conti migliori delle attese per Schlumberger. Il gigante del comparto oil con sede a Houston ha annunciato di aver chiuso il quarto trimestre con un rosso di 2,26 miliardi di dollari, contro i -204 milioni di un anno fa. Al netto delle componenti straordinarie, l’utile per azione si è attestato a 48 centesimi, 4 in più rispetto alle stime. +15% per il fatturato, salito a 8,18 miliardi (consenso a 8,12 miliardi).Lato macro, nel pomeriggio sarà diffuso il dato preliminare sul sentiment dei consumatori statunitensi misurato dall’Università del Michigan.