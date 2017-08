Wall Street: previsto avvio positivo, futures Usa si muovono in rialzo

Valeria Panigada 31 agosto 2017 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un avvio di seduta in rialzo per Wall Street, con i futures sui principali indici statunitensi che si muovono in territorio positivo. A circa mezz'ora dal suono della campanella il contratto sul Dow Jones sale dello 0,29%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,25% e il future sul Nasdaq segna un +0,21%. A livello macro sono giunte diverse indicazioni, tra le nuove richiese di sussidi alla disoccupazione e le spese e redditi personali. Alle 16.00 sarà la volta dlele vendite in corso di abitazioni. Dal fronte politico, ieri Donald Trump ha invitato il Congresso ad approvare il piano di riforma fiscale che sarà presentato a settembre dichiarando : “Sono fortemente intenzionato a lavorare con il Congresso per completare questo lavoro, e non voglio essere deluso dal Congresso, capito?”. Nel discorso non è stato menzionato Gary Cohn attuale capo dei consiglieri economici, che alcuni analisti hanno interpretato come possibile indizio di ulteriore licenziamento in vista.