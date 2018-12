Wall Street: previsto avvio positivo, futures Usa in rialzo

Valeria Panigada 28 dicembre 2018 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe proseguire i guadagni dei giorni scorsi e aprire la seduta odierna in territorio positivo. A circa tre ore e mezza dal suono della campanella a New York, il futures sul Dow Jones sale dello 0,45%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,52% e il contratto sul Nasdaq segna un +0,42%. Nonostante i guadagni dei giorni scorsi i tre principali indici di Wall Street si apprestano ad archiviare il 2018 con segno meno.La seduta, l'ultima di quest'anno, sarà movimentata da alcune indicazioni sugli Stati Uniti, in particolare la bilancia commerciale, le vendite di abitazioni e le scorte di greggio. Si ricorda che lunedì 31 dicembre, Wall Street sarà aperta, mentre martedì 1 gennaio rimarrà chiusa per poi riprendere le negoziazioni regolarmente mercoledì 2 gennaio.