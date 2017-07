Wall Street, previsto avvio positivo dopo scivolone di ieri

Daniela La Cava 30 giugno 2017 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara a cominciare l'ultima seduta della settimana in rialzo dopo i ribassi della vigilia. Ancora una volta il comparto tecnologico ieri è finito sotto una raffica di vendite.Il possibile rimbalzo odierno lo segnala l'andamento dei future sui principali indici Usa, con il contratto sull'S&P 500 in crescita dello 0,22% e quello sul Nasdaq che sale dello 0,28 per cento. Per gli Stati Uniti l'agenda macro odierna prevede l'aggiornamento su redditi e spese, il PMI Chicago e il sentiment dei consumatori. A livello societario, da tenere d'occhio il titolo Nike che nel pre-mercato sale di oltre il 6% in scia alla trimestrale migliore delle attese e all'accordo con Amazon.