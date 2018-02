Wall Street, previsto avvio in rialzo. Domani audizione Powell della Fed al Congresso Usa

Daniela La Cava 26 febbraio 2018 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Si prospetta un avvio di contrattazioni in rialzo per Wall Street, proseguendo così sulla strada dei guadagni registrati venerdì scorso. Quando manca circa un'ora all'avvio delle contrattazioni negli Stati Uniti i future sui principali indici Usa si muovono in rialzo: il contratto sull'indice S&P 500 e quello sul Dow mostrano una crescita rispettivamente dello 0,33% e dello 0,55%, mentre quello sul Nasdaq avanza dello 0,37 per cento. Giornata poco densa di dati macro: alle 16 verrà diffuso il dato in arrivo sul comparto immobiliare, con la pubblicazione delle vendite di case nuove di gennaio. Alla vigilia dell'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, al Congresso Usa che è stata anticipata a domani (inizialmente era prevista per mercoledì), sono numerosi gli interventi di alcuni membri della Fed, tra cui quello del vice presidente Randall Quarles.