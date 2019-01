Wall Street: previsto avvio in leggero rialzo sostenuta da trimestrali banche

Valeria Panigada 16 gennaio 2019 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Wall Street dovrebbe aprire in leggero rialzo, con i futures sugli indici statunitensi che si muovono poco sopra la parità. A circa un'ora dalla partenza il contratto sul Dow Jones sale dello 0,34%, quello sull'S&P500 guadagna lo 0,22% e il future sul Nasdaq è poco mosso con un +0,11%. A sostenere gli scambi in un clima incerto per via del caos Brexit sono le buone trimestrali delle banche Goldman Sachs e Bank of America. Entrambe hanno battuto le attese in termini di utili e ricavi. A livello politico intanto prosegue lo shutdown che entra nel suo 26esimo giorno, un record storico. A rischio i dati macro previsti, tra cui compaiono le scorte delle imprese e di petrolio.